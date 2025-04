L’avocate franco-marocaine, Nadia El Bouroumi, sanctionnée

L’avocate avignonnaise Nadia El Bouroumi a été condamnée à une suspension d’un an avec sursis par le conseil régional de discipline de la cour d’appel de Nîmes.L’audience s’était tenue le 19 février dernier et la décision a été rendue ce mercredi. Une peine plus lourde — 18 mois de suspension ferme — avait initialement été requise.

Le conseil de discipline lui reproche plusieurs manquements aux règles déontologiques de la profession d’avocat. En premier lieu, le fait d’avoir été actionnaire majoritaire d’une société commerciale de coaching, une activité jugée non connexe à l’exercice de la profession. Elle est également sanctionnée pour avoir présidé une autre société dont l’objet social empiétait sur le champ d’action réservé aux avocats, sans pour autant être inscrite au barreau ni soumise à ses règles.

Un autre fait retenu à son encontre concerne un différend avec une consœur survenu au palais de justice d’Évry en mai 2023.

Outre sa suspension avec sursis, Nadia El Bouroumi devra suivre 20 heures de formation en déontologie. Elle est par ailleurs exclue de toute fonction représentative au sein de l’ordre des avocats ou du Conseil national des barreaux. En revanche, elle a été relaxée des faits liés à la publication de photos d’audience sur les réseaux sociaux.

Dans un message publié mercredi soir sur son compte Instagram, Nadia El Bouroumi a confirmé sa décision de contester la sanction : «J’ai décidé de faire appel. Parce que je me battrai toujours pour que le périmètre d’action de l’avocat évolue. Parce qu’on ne peut pas, en 2025, réduire notre métier à un exercice figé, déconnecté des réalités économiques, sociales et humaines.»

Les faits jugés ici sont antérieurs au procès très médiatisé des viols de Mazan, lors duquel elle s’était fait connaître pour ses vidéos postées sur Instagram après les audiences. Des publications qui avaient suscité la polémique et conduit l’avocate à déposer plainte pour menaces et harcèlement.

Née à Toulouse, Nadia El Bouroumi a grandi dans une famille nombreuse d’origine marocaine. Mariée de force à 16 ans, elle a interrompu ses études avant de reprendre sa vie en main. Après avoir travaillé comme vendeuse et coiffeuse, elle a repris des études de droit, obtenant son diplôme et prêtant serment en 2008.