Le Washington Post s’est-il excusé pour son article sur le Polisario comme le prétend la radio publique algérienne ? [Desintox]

Flashback. Le 13 avril 2025, comme nous l'avions relayé sur Yabiladi, The Washington Post a publié un article d’enquête sur les efforts du nouveau gouvernement syrien pour couper une route de contrebande d’armes utilisée par l’Iran et ses alliés, notamment le Hezbollah. Le reportage évoquait une implication présumée du Front Polisario dans ce dispositif. Cependant, l’article n’incluait pas de réaction du mouvement séparatiste sahraoui.

Le 20 avril, dans un encadré «Correction», le quotidien américain précise qu’il aurait dû solliciter un commentaire du Polisario. Ce droit de réponse est alors intégré, avec une citation directe niant tout lien avec l’Iran et qualifiant les allégations de «non seulement invraisemblables, mais insultantes». Cette rectification éditoriale, standard dans la presse, permet à la partie mise en cause de faire entendre sa voix — sans pour autant valider ses affirmations.

L'interprétation des médias officiels en Algérie

Quelques heures plus tard, la radio publique algérienne a publié sur X (ex-Twitter) un message triomphaliste affirmant que The Washington Post aurait «reconnu» l’innocence du Front Polisario. Le tweet affirme que «la reconnaissance par le Washington Post de l’innocence du Polisario» constitue un camouflet pour le Maroc.

Une interprétation erronée de ce qui n’est en réalité qu’une mesure de rigueur journalistique élémentaire : le respect du droit de réponse. D'ailleurs, à aucun moment le journal ne valide les propos du Polisario, qu’il encadre clairement entre guillemets et attribue explicitement à ce dernier.

De la méconnaissance du droit et de la déontologie journalistiques

Dans les règles de déontologie journalistique, le droit de réponse est une procédure régulière visant à garantir l’équilibre des points de vue. Lorsque le Washington Post publie :

«The Polisario Front denies ties of any kind to Iran, saying that to ‘suggest that Polisario fighters would abandon their decades-long struggle against Moroccan occupation in favor of distant conflicts in which they have no stake is not only implausible — it is an insult…’»