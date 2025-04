Lille : Le lycée musulman Averroès obtient gain de cause face à l’Etat français

Le Tribunal administratif de Lille a rejeté la décision du préfet de résilier le contrat de l’établissement musulman privé Averroès avec l’Etat français, a annoncé ce mercredi le groupe scolaire gestionnaire. Cette mesure immédiate réattribue ainsi «de manière rétroactive» et «intégralement» le contrat d’association, dans une démarche «d’apaisement et une victoire de l’Etat de droit», souligne-t-il.

A ce titre, l’association Averroès a salué «le travail minutieux de la justice, loin des polémiques politiciennes de diversion». «Le lycée Averroès constitue un établissement d’excellence et pourra désormais continuer sereinement son travail auprès de ses élèves et de son public», a ajouté l’instance. Cette mesure «met un terme à une procédure déclenchée en octobre 2023 et rétablit l’honneur du groupe scolaire Averroès».

Dans ce sens, l’association a exprimé ses remerciements particuliers aux associations locales et métropolitaines, parlementaires, ainsi que les avocats Me Paul Jablonski et Me Sefen Guez Guez.