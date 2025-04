Sahara : Le Polisario demande au Maroc de retirer son plan d’autonomie

Le Front Polisario réclame le retrait de l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental. Cette demande a été formulée par le nouveau «ministre des Affaires étrangères» du mouvement. Mohamed Yeslem Beissat a déclaré à un média portugais, dans des propos relayés par la presse du Front, que «le Maroc doit rechercher l'appui du peuple sahraoui et abandonner sa proposition d'autonomie s'il souhaite résoudre la question du Sahara occidental».

«Ce type de campagne diplomatique [en faveur de l'autonomie, ndlr] illustre une nouvelle fois le manque de volonté politique du Maroc pour parvenir à une solution pacifique, authentique et conforme au droit international.»

Cette déclaration de Beissat intervient alors que plusieurs pays, dont la Moldavie et la Croatie, ont récemment salué l'initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant de «base solide» pour résoudre ce conflit régional.

Par ailleurs, l'administration Trump a réitéré le 8 avril son soutien à la position marocaine, affirmant que «les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, considérée comme la seule base pour une solution juste et durable au différend. Les États-Unis continuent de croire qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable».

Face au succès grandissant de la solution marocaine, la semaine dernière, le «ministre de l'Intérieur» du Polisario, Brahim Bachir Bouilla, a concédé dans un entretien avec un média algérien que «le plan d'autonomie marocain est une option parmi d'autres sur la table». La déclaration de Mohamed Yeslem Beissat marque les divergences stratégiques profondes au sein du mouvement séparatiste.