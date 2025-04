Première arabe à la tête de l'IAWJ : La juge marocaine Mina Sougrati honorée à Casablanca

Le Consulat des États-Unis à Casablanca a organisé une cérémonie le mardi 22 avril pour rendre hommage à la juge marocaine Mina Sougrati, récemment élue présidente de l'Association Internationale des Femmes Juges (IAWJ). Cette élection, survenue lors de la conférence biennale de l'IAWJ le 9 avril à Cape Town, marque une première : jamais auparavant une juge arabe n'avait accédé au poste le plus élevé de l'organisation.

«Le nouveau rôle de leadership de la juge Sougrati souligne l'engagement du Maroc envers l'excellence dans le domaine judiciaire. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration pour renforcer les institutions judiciaires», a déclaré Marissa Scott, Consule Générale des États-Unis, lors de l'événement.

Le parcours de la juge Sougrati avec l'IAWJ a commencé en 2016, lorsqu'elle a rejoint une délégation marocaine pionnière de femmes juges à la conférence de l'association à Washington, D.C. Ce moment clé a inspiré la création de l'Union des Femmes Juges Marocaines (UMWJ), qu'elle dirige désormais.

«Cet honneur n'appartient pas seulement à moi, mais à chaque femme marocaine qui a lutté pour la justice, l'égalité et la dignité, tant dans la salle d'audience qu'au-delà.» Mina Sougrati

Son élection intervient après le succès de la biennale 2023 de l'IAWJ à Marrakech, qui a rassemblé plus de 1 200 femmes juges du monde entier, dont 75 venant du Maroc et des États-Unis. Cet événement a marqué une étape clé dans l'émergence du Maroc en tant que centre régional pour la coopération et la réforme judiciaires.

Avec plus de 15 ans d'expérience au sein du Tribunal Administratif du Maroc, la juge Sougrati est largement reconnue pour son travail sur l'intégrité judiciaire, les droits des femmes et la réforme légale. Sa présidence met en lumière la force croissante de la coopération américano-marocaine dans les secteurs de la justice et de la sécurité.