Terrorisme : Washington met à jour l'avis de voyage pour le Maroc et appelle à la prudence

Le Département d'État américain a mis à jour son avis de voyage pour les citoyens du pays de l'Oncle Sam qui prévoient de se rendre au Maroc. La mise à jour, publiée le 21 avril, place le Maroc sous un avis de niveau 2, exhortant les ressortissants à «faire preuve d'une vigilance accrue».

Avec des révisions mineures, l'avis souligne désormais la nécessité d'une vigilance renforcée en raison de la menace terroriste. «Les groupes terroristes continuent de planifier d'éventuelles attaques au Maroc», indique l'avis, alertant que ces individus «peuvent frapper avec peu ou pas d'avertissement pour cibler les sites touristiques, les centres de transport, les marchés, les centres commerciaux et les installations gouvernementales locales». Il est également conseillé aux touristes américains de «rester vigilants dans les zones touristiques et d'éviter les manifestations et les grandes foules».

En février, les autorités marocaines ont démantelé une cellule terroriste liée à la branche sahélienne de l'État islamique qui préparait une série d'attaques dans le pays. L'opération a conduit à l'arrestation de 12 individus et à la saisie d'un arsenal d'armes et de munitions.