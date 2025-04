Décès du Pape François : L'archevêque de Rabat rend hommage à «un ami» et souligne son impact au Maroc

L'archevêque de Rabat, Cristóbal López Romero, a rendu un vibrant hommage au pape François après l'annonce de son décès, le qualifiant d'«ami qui me connaissait et me parlait», et saluant son rôle dans le renouvellement de la mission de l'Église en Méditerranée.

Depuis la Cité du Vatican, après la première Congrégation générale des cardinaux, l'archevêque a souligné l'impact marquant de la visite du pape au Maroc en 2019, la qualifiant d'«inoubliable», un terme utilisé également par le roi Mohammed VI.

«J'ai reçu de nombreux messages de condoléances du monde islamique», a-t-il ajouté, soulignant que la présence du pape au Maroc avait laissé une «empreinte très forte». Interrogé sur la possible présence du roi aux funérailles, il a répondu : «Je ne sais pas s'il viendra, mais s'il ne peut pas, il enverra son fils».

Le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé mardi que la messe funéraire du pape François se tiendra le samedi 26 avril 2025, à 10h00, sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

Le pape François est décédé lundi à l'âge de 88 ans. Au Maroc, sa visite de 2019 reste dans les mémoires, notamment pour sa rencontre avec le souverain, sa visite à l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, et la messe historique célébrée devant des milliers de fidèles, dont de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne, où il a prôné une culture de la miséricorde et de la fraternité.

Il avait également rencontré des responsables religieux, visité Caritas Maroc pour exprimer sa solidarité avec les migrants, et signé un appel conjoint avec le roi sur le statut de Jérusalem en tant que ville de paix.

Dans une lettre de condoléances, le roi Mohammed VI a décrit le pape François comme «une figure religieuse éminente qui a consacré sa vie au service des idéaux humains élevés et des valeurs communes enracinées dans la foi, la liberté, la paix, l'amour et la solidarité entre les différents peuples».