Had Soualem : Best Biscuits Maroc inaugure l'extension de son usine

Best Biscuits Maroc (BBM), filiale du groupe Anouar Invest, a inauguré, mardi, l'extension de son usine de Had Soualem, en présence notamment du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Cette extension, représentant un investissement total plus de 420 millions de dirhams (MDH), a été déployée durant la période 2022-2025, et comprend les lignes de production de gaufrette (Pickers) et de génoise, ainsi qu’une nouvelle unité de chocolaterie, renforçant ainsi la capacité de production de BBM pour répondre à la demande croissante du marché national et international.

Ce projet permettra à terme la création de 700 emplois directs et de 3.500 emplois indirects, contribuant significativement à l'économie locale. Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a indiqué que ce nouveau partenariat avec Best Biscuits Maroc illustre parfaitement l'ambition commune de renforcer la souveraineté industrielle du royaume.

Par ailleurs, une nouvelle convention a été signée avec le ministère de l'Industrie et du commerce pour le lancement d’un programme d’investissement visant la réalisation d’une nouvelle unité de production et l’installation de nouvelles lignes de production visant le développement du marché de la biscuiterie et la montée en gamme pour le segment gaufrettes, biscuits et génoises.

Ce projet qui permettra la substitution aux produits importés par une production marocaine nationale, de même qualité et aux mêmes standards internationaux, l’innovation à travers le lancement de nouvelles offres inédites et à valeurs ajoutées issues d’une expertise 100% marocaine, en plus de l’accessibilité de produits jusqu’alors inabordables.

Avec un montant d'investissement qui s'élève à 275 MDH, ce projet permettra la création de 300 emplois directs et visera outre le Maroc, le développement des exportations.