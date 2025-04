CAN futsal : Le Maroc réussit son entrée en lice en dominant la Namibie

La sélection marocaine féminine de futsal a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), en étrillant son homologue namibienne (8-1), en match de la première journée (groupe A), disputé, mardi soir à la Salle couverte du Complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le sélectionneur national, Adil Sayeh, l'avait bien affirmé : «Nous sommes confiants et prêts à relever le défi». Avec une domination sans équivoque, les Lionnes de l'Atlas ont régalé le public venu les supporter pour cette toute première CAN de futsal féminine, qu'abrite le Maroc jusqu'au 30 avril courant.

En effet, dès les trois premières minutes de la rencontre, les Marocaines se sont déjà offertes trois grosses occasions par Maryem Hajri (2) et Chirine Knaidil. Possessives du ballon, elles en ont privé les Namibiennes avortant avec l'art et la manière leurs tentatives de rentrer dans le match.

Tout juste entrée en jeu, Malak Zaid Alkilani a gratifié l'effort de ses coéquipières en ouvrant le score à la 4-ème minute du jeu. Quelques secondes plus tard, l'autre remplaçante, Drissia Korrych s'est créée un face-à-face repoussé, in extremis, par la gardienne Mellissa Matheus, encore décisive sur un autre tir de Jasmine Demraoui.

Intraitables, les protégées de Adil Sayeh vont enchaîner les offensives, privant les Namibiennes du ballon pour s'offrir la moindre occasion. Elles sont ensuite parvenues à doubler la mise par la magicienne de l'AS FAR, Doha El Madani.

Galvanisées par ces deux buts d'avance et portées par un public bouillant, les Lionnes de l'Atlas vont tripler la mise par Soumia Hady, en conclusion d'une offensive de classe bien menée par El Madani, avant de quadrupler la mise par Amal El Aoufi.

Le score de la première mi-temps aurait pu être plus large, sans un certain manque de concentration dans la dernière touche et les arrêts spectaculaires de Matheus, qui a, néanmoins, laissé filer sa chance de réduire le score, en loupant un pénalty. Juste après ce raté, les Namibiennes vont être punies en encaissant le cinquième et dernier but de la première mi-temps signé Siham Tadlaoui.

En deuxième mi-temps, les Marocaines n'ont pas ralenti le tempo. Drissia Korrych a enfoncé le clou, bien servie par l'inarrêtable El Madani, avant que les Namibiennes ne réduisent le score quelques minutes plus tard (6-1). Totalement dépassées, les joueuses de Donawald Nash Modise vont encaisser les 7-ème et 8-ème buts par le biais de Jasmine Demraoui.

Le prochain match opposera les Lionnes de l'Atlas à leurs homologues du Cameroun, jeudi prochain.