Transparency Maroc réagit à la fuite de données à la CNSS

L’Association marocaine de lutte contre la corruption, Transparency Maroc a exprimé ses inquiétudes sur la fuite de données personnelles, après que le ministère de l’Emploi et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont été visés par des cyberattaques. Dans un communiqué de presse, l’ONG a alerté que cet incident sans précédent portait atteinte à «la paix sociale et nationale, alors que la Constitution garantit la protection des données, réglementée par la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel». «Ce mépris des exigences» constitutionnelles et de la loi «soulève de nombreuses questions» sur l’exposition de données confidentielles supplémentaire, avertit l’organisation.

Celle-ci condamne également «la manière inappropriée avec laquelle les institutions concernées ont communiqué avec les usagers». «Au lieu de rassurer et de présenter des excuses aux assurés et aux entreprises, elles ont choisi la menace et l’intimidation tandis que les ministres concernés présidant les conseils d’administration ne se sont pas manifestés», déplore encore l’ONG. Dans ces circonstances, elle a exigé «l’information du public sur la stratégie des pouvoirs publics en matière de sécurité des systèmes d’information, de la qualité de la protection des données personnelles et de la sécurité de ces données au niveau national». Elle s’est interrogée également sur l’évaluation de la gestion des organismes tels que la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information qui sont censées exercer un contrôle sur les organismes publics et parfois privés en matière de données sensibles».

L’ONG a par ailleurs appelé à définir les responsabilités et révéler les résultats de l’appel d’offres n°15/2021, daté d’août 2021, relatif à l’accompagnement de la CNSS, «dans le respect des exigences de la Loi 09-08 qui devaient légalement être publiées sur le site de la Caisse».