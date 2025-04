Europe : Recrutement de chauffeurs marocains pour pallier la pénurie

Un prestataire de services de personnel allemand se tourne vers le Maroc pour aider à résoudre la pénurie critique de chauffeurs routiers qui affecte le secteur du transport routier de marchandises en Allemagne. Capa, basé à Mayence, a élargi ses efforts de au-delà de l'Union européenne pour inclure des travailleurs qualifiés.

Selon transport-online, le directeur général de Capa, Bernd Albrecht, explique que «le potentiel de recrutement au sein de l'UE arrive à son terme», des pays comme l'Espagne et le Portugal ayant désormais besoin de leurs propres chauffeurs. Le retour attendu des réfugiés ukrainiens après la guerre pourrait encore aggraver le marché des chauffeurs en Allemagne et en Pologne.

L'entreprise a mis au point un programme de formation complet pour les chauffeurs marocains, s'occupant de tout, de la sélection des candidats à la qualification. La formation comprend l'obtention de permis de conduire allemands, car les permis marocains ne sont pas valides en Allemagne. Le processus prend environ 12 à 16 semaines, avec une période de planification totale de 26 à 36 semaines, de la signature du contrat à la mise en service.

À l'issue de la formation, les diplômés reçoivent un permis de conduire allemand pour les classes B et C (avec option CE), une certification de premiers secours et une carte conducteur pour le tachygraphe numérique. Une grande entreprise de transport du sud de l'Allemagne serait parmi les premiers clients de Capa à recruter des chauffeurs marocains grâce à ce programme.