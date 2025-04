Le Rip Curl Pro de Ramzi Boukhiam se termine dans la douleur avec une blessure au genou

La participation du surfeur marocain Ramzi Boukhiam au Rip Curl Pro Bells Beach, en Australie, a pris fin de manière douloureuse après qu'il a subi une grave blessure au genou en sortant de l'eau après sa série.

Boukhiam, qui a terminé dernier de la série 6, traversait des rochers pour regagner le rivage lorsqu'une vague l'a frappé par derrière, provoquant une torsion de son genou gauche. Une vidéo l'a capturé criant de douleur, se tenant la jambe, et étant aidé à sortir de l'eau par d'autres surfeurs.

Le surfeur de 31 ans a ensuite été transporté hors de la plage dans un véhicule médical et vu boitant sur des béquilles en entrant dans la suite médicale de l'événement. Le numéro 1 mondial Italo Ferreira, qui a concouru dans la même série, a décrit le moment lors de la diffusion de l'événement :

Mise à jour sur la blessure ?



Sur Instagram, Boukhiam a partagé une photo de lui aidé à sortir de l'eau par deux surfeurs. Par ailleurs, il a remercié les autres surfeurs pour leur soutien et a promis de revenir «plus fort que jamais», affirmant que «tout arrive pour une raison».

Boukhiam participait au Rip Curl Pro Bells Beach, l'événement le plus ancien du surf professionnel et l'une des étapes les plus emblématiques du Championship Tour de la World Surf League.