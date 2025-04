Maroc : Le séquençage de l’exome entier (WES), une prouesse médicale

Au Maroc, le séquençage de l’exome entier (WES) permet désormais de diagnostiquer plus rapidement les maladies génétiques avec précision. Cette technologie à haut débit (NGS), proposée pour la première fois dans le pays, ouvre ainsi des perspectives révolutionnant le domaine de la génétique, permettant d’identifier jusqu’à 85% des mutations responsables de maladies complexes ou héréditaires.

Ce test génétique est disponible au laboratoire Anoual Centre de Casablanca, qui se félicite d’un «nouvel outil diagnostique prometteur» aidant à «une prise en charge médicale plus précise et plus rapide». Le procédé se fonde sur une analyse plus de 20 000 gènes humains en une seule étape, à partir d’un prélèvement salivaire, sanguin ou toute autre composante biologique contenant de l’ADN.

Le séquençage permet ainsi «une analyse globale et rapide du génome», réduisant l’attente et l’incertitude, tout en pouvant détecter plusieurs mutations génétiques en une seule analyse. «Ce test joue un rôle crucial en facilitant l’identification des causes génétiques sous-jacentes aux pathologies, ce qui permet d’orienter rapidement le traitement et d’éviter des traitements inadaptés», souligne le laboratoire, dans un communiqué. La phase pilote a duré plus d’un an via la plateforme dédiée à la biologie moléculaire «GENOMAf» (Génome de l’Afrique).

Cette avancée s’ajoute au Projet du Génome Marocain (PGM), mené par la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé pour poser les jalons d’un génome de référence national, en vue de développer une médecine de précision adaptée aux spécificités génétiques locales.