Robotique : L'équipe marocaine remporte le prix Peer Award à Houston

L'équipe Mindcraft Senior de Tanger s'est illustrée en remportant le prestigieux Prix des Pairs lors du Championnat du Monde FIRST. Cette distinction, décernée par les votes des équipes concurrentes, témoigne de l'attitude positive de l'équipe marocaine et de son engagement envers les valeurs fondamentales de FIRST, notamment le «Professionnalisme Bienveillant».

Selon LOOP For Science & Technology, trois autres équipes marocaines ont également participé : 3ndi Blasti dans la FIRST LEGO League Challenge, ainsi que Novatard et Robot 11 Janvier dans le FIRST Tech Challenge. Ces équipes se sont qualifiées lors de compétitions organisées le 1er février au Campus UM6P de Benguerir et le 15 février à l'ENSAM de Rabat. Le championnat s'est tenu du 15 au 20 avril à Houston.

LOOP For Science & Technology a exprimé sa gratitude envers ses partenaires, dont APTIV, UM6P Open Minds, Aquafina Maroc, Robots & More, et Technopark, pour leur soutien tout au long de la saison FIRST DIVE. L'association a également remercié la Société Marocaine de Houston, la TransAtlantic Association et Maghreb Talk pour l'assistance apportée sur place aux équipes marocaines lors de cet événement international.

Créée en 2018, LOOP For Science & Technology s'engage à promouvoir l'éducation STEAM auprès des enfants et des jeunes issus de milieux vulnérables, en collaboration avec des organisations internationales telles que FIRST et la World Robot Olympiad Association.