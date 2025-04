Décès du pape François Ier : Le roi Mohammed VI salue «une éminente figure religieuse»

Suite au décès du pape François Ier, le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a adressé un message de condoléances à Son Éminence le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux. Le Souverain y exprime sa «profonde affliction» et rend hommage à un homme ayant consacré sa vie à «la défense des idéaux suprêmes de l’Humanité».

Dans son message, le roi salue la mémoire d’un pape engagé en faveur de la dignité humaine, de la justice sociale et de la protection de l’environnement. «Nous nous remémorons toute la générosité et les sacrifices dont a fait montre le défunt tout au long de sa vie, en appelant à la lutte contre la marginalisation et la pauvreté», écrit le roi.

Le Souverain met également en avant l’action du pape François en faveur du dialogue interreligieux, de la paix et de la tolérance. Il rappelle notamment son opposition ferme aux injustices entourant la migration illégale et son appel constant à la coexistence entre les religions monothéistes.

Mohammed VI évoque par ailleurs la visite historique du pape au Maroc, en mars 2019, qui avait marqué un tournant dans les relations entre le Royaume et le Saint-Siège. Cette visite avait été «couronnée par la signature de l’Appel d’Al Qods», un texte conjoint appelant à garantir l’accès libre et le droit au culte pour les fidèles des trois religions monothéistes dans la Ville Sainte.

«Cette visite bénie a consolidé le caractère distingué des relations solides liant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican», souligne le roi, qui y voit un socle essentiel pour renforcer «les passerelles du dialogue, de la compréhension et du respect mutuel entre les mondes chrétien et musulman».

En conclusion de son message, le roi Mohammed VI adresse ses prières pour que le défunt soit accueilli en miséricorde, et présente ses condoléances à l’ensemble de l’Église catholique et au monde chrétien.