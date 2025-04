Le pape François décède à 88 ans ; sa visite au Maroc, un témoignage du dialogue interreligieux

Le pape François est décédé ce lundi matin, 21 avril, à la Casa Santa Marta, sa résidence au Vatican, après une période de santé déclinante. L’annonce a été faite à 9h45 par le cardinal Kevin Farrell, Camerlingue de la Sainte Église romaine.

«Toute sa vie a été dédiée au service du Seigneur et de Son Église», a déclaré Farrell. «Nous recommandons son âme à l'amour miséricordieux infini de Dieu».

Âgé de 88 ans, Jorge Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de pape François, avait été hospitalisé pendant 38 jours en raison d'une pneumonie après une bronchite. Il souffrait de problèmes respiratoires depuis qu'une partie de son poumon avait été retirée à l'âge de 21 ans. En 2023, il avait dû annuler une visite aux Émirats arabes unis à cause d'une grippe et d'une inflammation pulmonaire.

Dialogue interreligieux

Parmi ses nombreuses visites apostoliques, le pape François s'est rendu au Maroc en 2019. Ce voyage avait pour but de renforcer le dialogue interreligieux, notamment entre chrétiens et musulmans, et de promouvoir la paix dans la région. Lors de sa visite de deux jours, les 30 et 31 mars, il a été accueilli par le roi Mohammed VI. Ensemble, ils se sont adressés aux communautés musulmane et chrétienne du Maroc réunies pour cette rencontre inédite.

Devant ces foules, le pape François a appelé à une coopération et un dialogue accrus pour bâtir un monde fondé sur la solidarité, en soulignant l'importance du respect de la singularité de chaque peuple et individu. Il a insisté sur la nécessité de la compréhension mutuelle et de la coopération, affirmant que le respect des différences est essentiel pour promouvoir la paix et l'unité.

Au cours de sa brève visite au Maroc, le pape François a profité de l'occasion pour rencontrer plusieurs responsables et visiter des sites historiques et stratégiques clés. Aux côtés du roi Mohammed VI, il a visité l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates. Il s'est également adressé aux dirigeants de la communauté catholique à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat.

Le dernier moine survivant de Tibhirine

L'un des moments les plus émouvants de la visite a été lorsque le pape François a embrassé la main du père Jean-Pierre Schumacher, le dernier moine survivant du massacre de Tibhirine. Le père Schumacher, qui vivait à l'abbaye Notre-Dame de Midelt depuis 2000, avait survécu à l'attaque de 1996 en Algérie, où sept moines avaient été tués pendant la guerre civile algérienne.

La visite incluait également un passage au mausolée Mohammed V, une rencontre avec des migrants et une messe solennelle. Durant cette période, le pape François a envoyé un message de paix et de solidarité au peuple palestinien depuis le Maroc. Avec le roi Mohammed VI, il a lancé un appel conjoint pour préserver Jérusalem/Al-Qods Acharif en tant que ville de paix, soulignant son importance pour les trois religions monothéistes.

«Ma visite au Maroc m'a permis de parler de ce qui me tient à cœur : la paix, l'unité, la fraternité», a déclaré le pape François à son retour du Royaume.