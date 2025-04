Benkirane : «La présence de Hamas au congrès du PJD est un grand honneur pour nous»

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) s'apprête à tenir son 9e congrès les 26 et 27 avril prochains. Lors de la séance inaugurale, des membres du mouvement palestinien Hamas seront présents, comme l’a rapporté le site du parti islamiste. Cette présence est pleinement assumée par le secrétaire général du PJD. «C’est un grand honneur pour nous», a déclaré Abdelilah Benkirane lors d'une réunion du secrétariat général du Parti de la Lampe, tenue samedi.

«Ceux qui ont appelé à ne pas inviter le Hamas à notre congrès devraient être poursuivis en justice, car Sa Majesté le Roi a affirmé que la cause palestinienne est aussi importante que notre cause nationale (...). Notre indignation pour la Palestine est aussi forte que notre engagement pour l'intégrité territoriale de notre pays.» Abdelilah Benkirane

Le secrétaire général du PJD a également souligné que «le Hamas, par sa lutte et le sacrifice de ses dirigeants martyrs, ainsi que des milliers d'habitants de Gaza, de Cisjordanie, du Yémen, de Syrie, du Liban et d'ailleurs, a changé le cours de la cause palestinienne».

L'annonce de l'invitation des représentants du Hamas au congrès du PJD a suscité des critiques dans certains milieux marocains, d’autant plus que l'organisation islamiste n’a pas remercié le royaume pour l'aide humanitaire envoyée à la population palestinienne de Gaza après l'agression israélienne, comme l’a rapporté Yabiladi.

Alors que le Hamas sera présent au congrès du PJD, le chef du gouvernement et président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, ne participera pas. Une autre décision assumée par Abdelilah Benkirane.