Les entraîneurs maroco-néerlandais cherchent à obtenir le diplôme UEFA PRO via le Maroc

L'ancien footballeur marocain et actuel entraîneur adjoint du Sparta, Nourdin Boukhari, cherche à obtenir son diplôme UEFA PRO via le Maroc, après avoir été jugé inéligible pour le programme aux Pays-Bas pour le moment.

«Oui, j'essaie», a déclaré Boukhari lors de l'émission Goedemorgen Eredivisie d'ESPN. «J'ai informé la KNVB de mon souhait de suivre le programme UEFA PRO pour obtenir mes qualifications d'entraîneur les plus élevées. Cependant, pour y parvenir, je dois d'abord diriger une équipe de manière autonome pendant un an. Ce n'est qu'après cela que je pourrai intégrer le programme UEFA PRO avec la KNVB.»

Confronté à cette condition, Boukhari se tourne vers la Fédération marocaine de football, qui offre des opportunités aux entraîneurs d'origine marocaine basés en Europe. «La fédération marocaine m'a indiqué vouloir offrir aux entraîneurs maroco-néerlandais la chance de développer leurs compétences au Maroc», a-t-il expliqué.

«Ils sont prêts à faciliter l'obtention de ce diplôme là-bas. Pour cela, il faut se rendre au Maroc à plusieurs reprises, travailler sur le terrain, et ils évaluent ensuite vos compétences.»

Boukhari n'est pas le seul dans cette démarche. D'autres, comme Saïd Bakkati, Ali Boussaboun, Oussama Assaidi, Karim El Ahmadi, et Khalid Sinouh, suivent le même processus. «J'essaie de finaliser cela le plus rapidement possible», a affirmé Boukhari. «Toutefois, ce diplôme n'est actuellement valable qu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Des efforts sont en cours pour le rendre valide en Europe également.»