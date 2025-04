L'État de Kano au Nigeria négocie un investissement de 10 milliards de dollars du Maroc

L'État de Kano, l'un des 36 États du Nigeria, cherche à attirer plus de 10 milliards de dollars d'investissements en provenance du Maroc au cours des cinq prochaines années, en ciblant les énergies renouvelables, l'agriculture et le développement des minerais solides. Cette annonce ambitieuse a été faite suite à une mission commerciale et d'investissement de haut niveau au Maroc menée par le gouverneur Abba Kabir Yusuf.

Dans un communiqué publié le dimanche 20 avril, le porte-parole du gouverneur, Sunusi Bature Dawakin-Tofa, a confirmé que plusieurs protocoles d'accord (MoU) devraient être signés entre Kano et des institutions marocaines de premier plan.

La délégation a tenu des réunions stratégiques avec des acteurs clés, notamment le ministère marocain de la Transition énergétique et du Développement durable, l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN), OCP Africa et la Chambre de commerce de Casablanca.

«Ce partenariat devrait dynamiser l'économie de l'État et contribuer à l'objectif d'attirer jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissements au cours des cinq prochaines années, conformément au plan stratégique d'investissement de l'État», a déclaré Dawakin-Tofa.

Il a ajouté que MASEN, qui gère le plus grand complexe solaire d'Afrique à Ouarzazate, soutiendra l'initiative «Light-Up Kano» visant à générer 2 000 mégawatts d'énergie solaire en cinq ans.

La Chambre de commerce de Casablanca a exprimé un «intérêt marqué» pour un partenariat avec Kano, tandis que OCP Africa a proposé d'établir des usines de mélange d'engrais, des chaînes d'approvisionnement agricoles modernisées et un soutien technologique pour les petits exploitants agricoles.

Qualifiant la visite de «réalisation majeure», Dawakin-Tofa a déclaré que les accords couvriront la recherche d'investissements, le financement innovant et le transfert de technologie, contribuant à stimuler la croissance industrielle de Kano et la transition vers une énergie propre.