Enquête sur la mort de deux nourrissons dans une crèche à Casablanca

Le quartier de Hay Hassani à Casablanca a été le théâtre d'un drame tragique après le décès de deux nourrissons dans une garderie clandestine, dirigée par une femme d'une cinquantaine d'années.

L'affaire a éclaté lorsque les services d'urgence de l'hôpital local ont accueilli, samedi soir et dimanche matin, deux nourrissons âgés de 8 mois et 2 ans, dans un état critique. Malheureusement, les deux enfants n'ont pas survécu, succombant à des complications médicales.

Les premières investigations ont révélé que les enfants étaient gardés à domicile par une femme qui s'occupait de plusieurs petits contre rémunération, mais sans respecter les normes de santé et de sécurité requises.

Les dépouilles des nourrissons ont été transférées à la morgue pour autopsie, dans le but de déterminer les causes précises de leur décès, alors que des soupçons planent sur les mauvaises conditions de la garderie. D'autres enfants présents sur les lieux, présentant également des symptômes de maladie, ont été conduits à l'hôpital pour recevoir les soins et examens nécessaires.