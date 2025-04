Un festival du caftan marocain le 26 avril à Abu Dhabi

La capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, accueillera le 26 courant le festival du caftan marocain Manoir du caftan, qui propose au public un voyage avec cette tenue traditionnelle à travers les temps.

Ce festival, auquel participeront, selon les organisateurs, de grands stylistes internationaux et des personnalités du monde de la culture et de l'art, mettra en valeur la beauté et l'élégance du caftan, qui reflète le raffinement de l'industrie traditionnelle marocaine authentique.

Au cours de cet événement, qui sera marqué par la participation de la chanteuse Diana Haddad et de l'artiste marocain Douzi, le public sera au rendez-vous avec des défilés du caftan, qui illustreront la beauté du patrimoine riche et diversifié du Maroc, caractérisé par ses couleurs vives et ses ornements, démontrant ainsi l'authenticité de cet habit traditionnel.

Ce festival, auquel participent des personnalités artistiques marocaines, arabes et étrangères, se veut un pont entre l'art marocain et la culture internationale. Il constitue également une occasion pour mettre en exergue la créativité des stylistes marocains notamment en matière de broderie marocaine authentique, qui symbolise la richesse et la diversité culturelle du Maroc.

Le Festival du caftan marocain, tenue à l'initiative de l'Association Azzahrae de l'art et de la culture, rendra en outre hommage à des personnalités inspirantes dans les domaines de la créativité, des arts traditionnels et de l'artisanat, renforçant ainsi le rôle du caftan marocain en tant que patrimoine culturel.