CAN U17 : Le Maroc remporte le titre face au Mali

Le Maroc a remporté le sacre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17), à l’issue des tirs au but face au Mali (4-0), après un match de final terminé par 0 partout au temps réglementaire. Double champions (2015 et 2017), les Aiglons se sont fait invalider un but, en raison d’une touche à la main.

Malgré les nombreuses tentatives de part et d’autre, le score est resté à zéro au cours des deux mi-temps, tandis que le portier marocain Chouaïb Belaarouch a eu le mérite d’empêcher la réalisation de nombreux buts de l’équipe adverse.

A l’issue de cette finale, le gardien de but marocain a été nommé homme du match, avant de recevoir le gant d’or, lors de la remise des médailles. Ouazzane a pour sa part reçu le trophée de meilleur joueur de la compétition.