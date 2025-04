Une émission irlandaise célèbre l’authenticité et la modernité du Maroc

La chaîne nationale irlandaise TG4 a consacré deux épisodes de son émission phare Téacs Taistil à la découverte du Maroc, mettant en lumière sa richesse culturelle, son patrimoine millénaire et son ouverture sur le monde.

Tanger et Marrakech, deux villes emblématiques, ont servi de décor à ce voyage immersif mené par trois explorateurs irlandais. C’est à Tanger, porte d’entrée entre l’Europe et l’Afrique, que débute l’aventure. De Cap Spartel aux grottes d’Hercule, en passant par le mythique café Hafa et les fresques murales de la ville, les animateurs ont été conquis par le charme méditerranéen et la dimension cosmopolite de la ville du détroit. Il s’agissait par ailleurs du premier épisode de l’émission tourné en dehors de l’Europe.

À bord du train à grande vitesse Al Boraq, les explorateurs ont ensuite rallié Marrakech. Dans la médina vibrante, au cœur des souks colorés, entre senteurs d’épices et artisanat traditionnel, ils ont partagé des moments authentiques avec les habitants, participé à des ateliers et découvert les multiples facettes de la culture marocaine.

Ces deux épisodes, entièrement tournés au Maroc et diffusés en gaélique, ont permis au public irlandais de découvrir un Royaume à la fois enraciné dans ses traditions et résolument tourné vers l’avenir. À travers les yeux curieux des voyageurs, Téacs Taistil a dressé le portrait d’un Maroc accueillant, divers et profondément humain.