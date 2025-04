Diaspo #385 : Entre rap et chaabi, Benny Adam célèbre la musique marocaine au Canada

Sur Instagram Reels, le tube Mok ya Mok est le succès du moment. Une chanson qui vibre et capture l'essence de deux univers qui rassemblent les Marocains du monde, nés ou grandis à l'étranger sans toujours pouvoir décrire leur sentiment avec des mots. Benny Adam a trouvé la formule. À sa manière, il célèbre cette double appartenance à travers des paroles et des références chargées de sens, avec le chaabi de Khadija Warzazia et toile de fond.

Avant de se lancer dans ce nouveau genre qu'il appelle drai, Benny Adam — de son vrai nom Ahmed Saghir — a parcouru un long chemin. Tout a commencé au Canada, après que ses parents ont décidé de quitter Casablanca pour Montréal alors qu'il n'avait que 13 ans. Dans un monde sans réseaux sociaux, sans YouTube ni Spotify, Ahmed était déjà sûr de son talent pour la musique.

Un artiste par choix, un producteur de musique par hasard

Initialement porté sur le dessin, Benny Adam a découvert son amour pour la musique au cours du processus. «J'adorais dessiner. Et pendant cette activité, j'avais toujours ma radio-cassette en marche. J'écoutais de la musique pendant huit heures d'affilée chaque jour», a-t-il confié à Yabiladi.

Comme tout adolescent des années 2000, le jeune prodige a eu un lien viscéral avec la musique, devenue une partie de sa vie grâce à Eminem, au rap en général, et aux battles dans la cour de récréation. «Il n'y avait pas de réseaux sociaux, et le rêve de réussir semblait très lointain», se souvient Ahmed, qui a commencé à expérimenter la musique dès l'âge de 16 ans.

«Il était difficile de trouver quelqu'un avec qui faire de la musique, alors j'ai commencé à jouer avec des logiciels. Je suis devenu producteur presque par accident — et il s'est avéré que j'étais plutôt bon», se souvient-il.

Ahmed enregistrait sa musique avec un simple ordinateur à la maison, la gravait sur des CD. Dans un monde sans TikTok ni Instagram, il a réussi à s'en sortir. «Ce qui m'a aidé, c'était de partager mes morceaux — et à l'époque, sur Messenger, la chanson que vous écoutiez apparaissait comme votre statut», se souvient-il.

«C'était mon outil de marketing», a-t-il dit. Il faisait un morceau, le mettait là, les gens le voyaient et lui demandaient de le leur envoyer. «Je le partageais, et bientôt le statut de tout le monde affichait ma chanson. Puis les artistes la voyaient et demandaient : 'Qui a fait ce beat ?' Ils me contactaient, et quand ils découvraient que c'était moi, ils me demandaient de produire quelque chose pour eux». C'est ainsi que Benny Adam est devenu producteur.

Initialement, Ahmed sortait des morceaux en tant qu'artiste, mais il s'est vite retrouvé à produire en créant des beats, des pistes instrumentales, et même des chansons qu'il écrit pour d'autres artistes. Peu à peu, la carrière de Benny Adam a pris de l'ampleur, grâce à des collaborations avec de nombreux artistes. Mais son premier véritable succès s'est fait en France, en 2016. «Le Canada a un grand marché et il est difficile de percer», a-t-il admis.

Benny a ainsi décollé dans l'Hexagone, où il a travaillé avec le rappeur franco-marocain Nero et coproduit l'album de ce dernier pour Capitol Music France. Il décroche aussi son premier disque d'or.

Un vieux rêve qui se réalise

En 2019 et au sommet de son succès, Benny sent pourtant que quelque chose lui manque encore. «Je n'étais pas vraiment heureux. C'est là que j'ai décidé de sortir mon propre projet, La Barquetrie». Il a ajouté : «Ça a commencé pendant mon temps libre entre les sessions. J'ai fait un morceau pour moi, j'ai payé quelqu'un le lendemain pour tourner une simple vidéo musicale, et en trois jours, j'avais la chanson, la vidéo et la bande-son prêtes. J'ai fait ça pour trois EPs», se rappelle-t-il fièrement.

Avec des influences qui s'étendent sur différents univers musicaux tels que Cheb Khaled et Michael Jackson, Benny était sur le point de faire une autre découverte.

Pendant le confinement dû à la crise sanitaire de Covid, il était en studio avec son ami et producteur montréalais et Gary White. Lors d'une session d'expérimentation et de jamming, il a créé une mélodie inspirée d'une chanson du chanteur Chaabi Abdelaziz Stati (Aatini l’visa o l’passport).

«J'ai terminé la chanson en une journée — elle s'est assemblée rapidement et naturellement. Comme le morceau avait une ambiance chaabi, j'ai pensé qu'il serait logique d'y inclure un artiste marocain», a dit Benny. C'est ainsi que l'idée de faire participer Stati à cette création est née. «Je l'ai contacté et lui ai demandé s'il serait ouvert à apparaître dans la vidéo. Il a accepté tout de suite. J'ai tourné ma partie à Montréal à cause des restrictions de voyage, et ils ont filmé la leur au Maroc». C'est ainsi qu'Alizée (Feat. Small X) a vu le jour.

À partir de là, l'intérêt de Benny pour la musique chaabi s'est accru. «Pour moi, c'est le vrai hip-hop marocain. Nous avons le bling — ma grand-mère avait des dents en or et un gommard. Nous avons l'auto-tune avant que ce soit tendance, comme dans le raï. C'est brut, authentique, sans complexe. Le chaabi parle de la vraie vie — tout comme le hip-hop aux États-Unis».

C'est alors que l'artiste a entamé un voyage de quatre ans pour moderniser le chaabi à sa manière, capturant l'essence d'un genre qui parle profondément aux Marocains, tant au pays que dans la diaspora.

En 2024, il sort les morceaux Travolta et Tit’souite (feat. Nayra), qui ont marqué l'introduction de ce genre nouveau appelé draï — un mélange de drill anglais (sous-genre du hip-hop), de raï et de chaabi.

Maroc, fierté et chaabi

Puis est venu le plus grand succès de Benny Adam : Mok ya Mok. L'idée de collaborer avec Warzazia est née lors d'un mariage auquel Ahmed a assisté au Maroc. «C'était grâce à une bonne amie commune nommée Loubna. Au mariage de sa sœur, Lwarzazia a chanté, et elle m'a dit : 'Tu dois découvrir cette femme — c'est une star'», se souvient-il.

Ahmed a immédiatement pris l'une de ses chansons, Mok ya Mok. «Avec l'IA — l'intelligence artificielle — nous avons pu extraire ses voix. J'ai fait ma démo comme ça. Et une fois que j'avais le morceau avec mes parties, il était temps de la rencontrer et de demander son autorisation».

Mais ensuite, les choses ont légèrement changé. «Je voulais voir si elle accepterait de venir au studio et de réenregistrer les voix correctement. Et elle l'a fait. C'est une vraie collaboration et, plus que tout, une expérience humaine», nous a-t-il confié.

Sortie il y a deux mois, la chanson a dépassé les 5 millions de vues sur YouTube, a dominé Shazam au Maroc. Elle a aussi grimpé dans les charts viraux au Maroc et en France, avec plus de 150 millions de vues sur TikTok et Instagram Reels. Pour beaucoup, la chanson et son clip capturent ce que signifie être marocain à l'étranger.

«Être loin de son pays vous rend fier de vos origines. Pour moi, c'est comme un poisson dans l'eau. Quand vous demandez à un poisson, 'Que penses-tu de l'eau ?', il dit, 'C'est quoi l'eau ?' Mais quand vous le sortez de l'eau, il réalise soudain qu'il était dans quelque chose de vital. C'est pareil pour un Marocain — une fois que vous quittez le Maroc, c'est là que vous réalisez vraiment la richesse de votre pays», a déclaré Benny.

Mok ya Mok présente un couplet qui a largement résonné, montrant les divers horizons culturels qui façonnent les expériences de Benny Adam :

«Nous sommes nombreux ! Et dans ma tête, nous sommes nombreux

Marocain-Canadien, Musulman, Arabo-Berbère, Afro-Caucasien

La nationalité marocaine s'acquiert par la naissance et ne peut jamais être perdue».

«Nous sommes un peu un mélange de tout cela. Sauf pour la partie canadienne, qui est spécifique à moi et à ceux qui ont grandi au Canada», a reconnu Benny. «Je pense que c'est une richesse».

Un autre élément puissant dans Mok ya Mok est l'inclusion des paroles sages du défunt roi Hassan II sur l'identité marocaine. «Je pense qu'en regardant simplement l'une de ses interviews, vous réalisez qu'il n'était pas n'importe qui. Il a marqué son temps et continue de le faire. Les choses qu'il a dites il y a 40 ans sont encore valables aujourd'hui», a déclaré Benny.

Benny Adam a encore beaucoup à offrir, avec d'autres collaborations avec des artistes de la scène Chaabi à l'horizon. «Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a encore des choses à venir», confie-t-il.