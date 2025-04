Le Maroc exporte des agrumes vers le Japon pour la première fois

Un premier lot d'agrumes marocains a officiellement été expédié au Japon, marquant ainsi l'entrée du Royaume sur l'un des marchés les plus exigeants au monde en matière de qualité et de traçabilité. Ce succès illustre «la compétitivité des produits agricoles marocains et une expertise reconnue à l'international», a souligné Morocco Foodex dans un communiqué de presse.

Le Japon, treizième importateur des produits agroalimentaires marocains, est en effet connu pour ses normes rigoureuses. L'acceptation des agrumes marocains, notamment la variété très prisée Nadorcott, ouvre la voie à une diversification des exportations, adaptée aux préférences du marché japonais.

Avec une culture alimentaire axée sur la fraîcheur et la saisonnalité, le Japon consomme une grande quantité de fruits frais, ce qui en fait un marché prometteur pour les agrumes marocains.

«Les Japonais ont une image très favorable du Maroc. Nous souhaitons beaucoup de succès aux agrumes marocains au Japon», a déclaré Kento Takegami, responsable des achats dans une entreprise japonaise d'importation.

Pour tirer parti de cette avancée, Morocco Foodex organise une mission économique au Japon en avril, accompagnée d'une délégation de dix exportateurs marocains. L'objectif est de promouvoir l'offre marocaine et d'établir des partenariats à long terme avec les investisseurs japonais.

En 2023, le Maroc a exporté 18 000 tonnes de produits agroalimentaires vers le Japon, pour une valeur de 14 milliards de yens (environ 91 millions de dollars).