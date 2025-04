Les Etats-Unis voudraient rapprocher le Maroc et l'Algérie pour résoudre la question du Sahara occidental

Dans une interview accordée à «Al Arabiya», Massad Boulos, conseiller du président américain Donald Trump pour les affaires africaines et moyen-orientales, a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir les efforts visant à résoudre le conflit du Sahara entre le Maroc et l'Algérie.

Boulos a souligné que quelque 200 000 réfugiés sahraouis vivant en Algérie attendent toujours une solution définitive. Il a précisé que la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara ne signifie pas un retrait de son rôle de médiateur, mettant en avant la volonté de l'administration américaine de promouvoir un règlement consensuel.

La semaine dernière, l'administration Trump a réitéré sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Lors d'un point de presse, la porte-parole du Département d'État américain, Tammy Bruce, a déclaré que le secrétaire Marco Rubio a affirmé : «Les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme la seule base pour une résolution juste et durable de ce conflit.»

Marco Rubio a également confirmé «l'appel du président Trump aux parties concernées pour qu'elles entament immédiatement des négociations, en utilisant la proposition d'autonomie du Maroc comme seul cadre, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable.» Il a promis que les États-Unis contribueraient à faciliter ces négociations pour atteindre cet objectif.