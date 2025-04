Wizkid et Lojay enflammeront Mawazine 2025 avec la puissance pure de l'Afrobeats

La 20e édition de Mawazine – Rythmes du Monde compte faire vibrer Rabat au rythme de l'Afrobeats, un genre qui domine aujourd'hui la scène musicale internationale. Le jeudi 26 juin 2025, la scène de l'OLM Souissi accueillera les sonorités envoûtantes de Lagos, portées par deux figures emblématiques de la musique nigériane : Wizkid et Lojay.

La soirée débutera avec Lojay, le talent émergent de l'Afrobeats. Avec son style audacieux et riche en émotions, Lojay insuffle une nouvelle énergie au genre tout en rendant hommage à ses précurseurs. Propulsé sur le devant de la scène internationale grâce à "Monalisa" — son tube en collaboration avec Chris Brown et Sarz, qui s'est hissé dans le Top 10 du classement Billboard U.S. Afrobeats — Lojay s'est rapidement imposé comme une figure incontournable de l'afrofusion. Il a poursuivi sur sa lancée avec "Sensational", en featuring avec Davido et Chris Brown, décrochant une nomination aux Grammy Awards 2024.

En 2025, Lojay continue son ascension fulgurante avec "Somebody Like You", un nouveau titre produit par Sarz qui explore l'amour et la vulnérabilité avec une intensité remarquable.

La scène sera ensuite investie par Wizkid, la superstar planétaire de l'Afrobeats. Surnommé Starboy, Wizkid a redéfini le genre avec des morceaux emblématiques tels que "Essence", "Ojuelegba", "Come Closer", et "One Dance" avec Drake — faisant de lui le premier artiste nigérian à entrer dans le Billboard Hot 100 et à obtenir une certification platine aux États-Unis. Ses collaborations avec Beyoncé, Justin Bieber et Chris Brown ont propulsé l'Afrobeats sur les plus grandes scènes mondiales.

Avec plus de 5 milliards de streams sur les plateformes, l'influence de Wizkid est incontestée. Son album acclamé par la critique, "Morayo" (2024), avec Brent Faiyaz et Tiakola, dévoile un côté plus mature et introspectif, tandis que sa dernière sortie, "KESE", grimpe déjà dans les classements. Dans le cadre d'une tournée mondiale à guichets fermés passant par Paris, New York, Toronto et Berlin, l'étape de Wizkid à Rabat s'annonce mémorable.

Le Festival Mawazine – Rythmes du Monde se tiendra du 20 au 28 juin 2025 à Rabat.