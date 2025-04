Le quartier d'affaires de Sandyford en Irlande et Casablanca Finance City scellent un partenariat

Le Sandyford Business District (SBD), un pôle majeur de commerce et d'innovation situé au sud de Dublin, a récemment scellé un protocole d'accord avec Casablanca Finance City (CFC), le principal centre financier et commercial du Maroc, lors d'une mission commerciale dans le royaume chérifien. Cet accord inaugure un partenariat économique stratégique, selon le magazine Business Plus.

Casablanca Finance City, véritable porte d'entrée pour les investissements internationaux en Afrique, accueille de grandes institutions financières et multinationales. De son côté, le Sandyford Business District héberge plus de 1 000 entreprises, allant des géants technologiques aux startups en pleine expansion, jouant ainsi un rôle central dans l'économie de la connaissance et de l'innovation en Irlande.

La délégation irlandaise, composée de représentants du conseil du comté de Dún Laoghaire–Rathdown et de dirigeants d'entreprises locales, a exploré des pistes de collaboration bilatérale pour renforcer la visibilité mondiale, attirer les investissements et échanger des expertises dans les domaines des affaires, de l'éducation et du développement urbain.

Le protocole d'accord a été signé par Ger Corbett, PDG du SBD, et Said Ibrahimi, PDG de CFC. Corbett a identifié la Fintech comme un secteur de coopération prometteur, soulignant l'acquisition récente de l'entreprise irlandaise CR2 par le groupe marocain HPS comme un exemple de l'intensification des liens.

D'autres secteurs propices à une collaboration future incluent les villes intelligentes, l'AgriTech, la construction, l'industrie et le tourisme. Corbett a salué les investissements stratégiques du Maroc dans les infrastructures, l'éducation et l'innovation, tout en mettant en avant le vivier de talents de CFC, sa main-d'œuvre bilingue et son accès privilégié aux marchés africains et européens.

«Casablanca Finance City, tout comme le Sandyford Business District, est animée par une vision claire de la croissance à long terme», a déclaré Corbett. «Bien que nous soyons à des stades de développement différents, nos valeurs communes faciliteront l'apprentissage mutuel et la construction de districts prospères, prêts pour l'investissement.»