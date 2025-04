«Times» choisit Rabat, la capitale tranquille du Maroc, plutôt que les centres touristiques habituels.

Dans un récent article de voyage, The Times met en lumière Rabat comme une alternative séduisante aux villes marocaines plus prisées telles que Marrakech et Fès. Le journal invite ses lecteurs à découvrir le charme paisible de la capitale, son cadre côtier et son attrait grandissant.

Dépeinte comme relaxante et authentique, Rabat séduit avec ses larges boulevards, ses souks tranquilles, et les ruelles pittoresques bleu et blanc de la Kasbah des Oudayas. La ville offre une immersion culturelle marocaine sans l'agitation des célèbres villes impériales.

The Times met en avant de nouveaux développements qui renforcent l'attrait de Rabat, notamment l'ouverture l'année dernière de l'hôtel Four Seasons dans un ancien palais présidentiel. Avec des chambres à partir de 380 £ (environ 4 600 dirhams) la nuit, cet établissement propose un hall en marbre impressionnant, une piscine d'eau salée et un restaurant italien qui attire déjà des visiteurs de Marrakech.

Le magazine souligne également que Rabat accueillera la Coupe d'Afrique des Nations en décembre, faisant de la ville une destination de choix. Les options de voyage sont pratiques grâce à des vols Ryanair en provenance de Londres et Manchester, une heure de route depuis Casablanca, ou un trajet en train rapide de 3,5 heures depuis Marrakech.

Pour renforcer encore son attrait, The Times met en avant le centre-ville de Rabat, facilement accessible à pied et desservi par le tramway, ses jardins andalous luxuriants, ses plages idéales pour le surf, et la brise rafraîchissante de l'Atlantique qui maintient les températures estivales sous les 36°C.