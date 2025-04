Un adolescent marocain décède dans un accident d'usine en Italie : quatre personnes sous enquête

Un jeune Marocain de 17 ans, employé illégalement dans une menuiserie à Nocera Inferiore, au sud de l'Italie, a tragiquement perdu la vie le 11 avril lors d'un accident de travail. Selon les médias locaux, le jeune homme travaillait depuis seulement quelques jours dans l'usine située en zone industrielle lorsque le drame est survenu.

Les circonstances exactes de l'accident demeurent floues, mais les autorités suspectent qu'il ait été soit heurté, soit écrasé par une machine. Transporté à l'hôpital Umberto I vers 15 heures, il ne présentait aucun signe de traumatisme externe visible. Malheureusement, il a succombé à ses blessures environ 30 minutes après son arrivée.

Deux hommes, probablement des collègues, ont conduit le jeune marocain à l'hôpital avant de repartir immédiatement, compliquant ainsi l'enquête.

Le parquet de Nocera Inferiore a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Quatre membres de la direction de l'entreprise, incluant le représentant légal, l'administrateur judiciaire et deux autres responsables, sont actuellement sous investigation. Les autorités examinent également le statut non déclaré de l'adolescent et les conditions de sécurité au sein de l'entreprise. Les enregistrements de vidéosurveillance, les témoignages et l'analyse d'experts sur la machine impliquée font partie intégrante de l'enquête en cours.