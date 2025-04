High Atlas Ultra Trail 2025 : Le sport au service du développement territorial

Du 2 au 4 mai 2025, le Parc National de Toubkal vibrera au rythme de la 4e édition du High Atlas Ultra Trail (HAUT). Plus de 900 coureurs s’élanceront sur des parcours exigeants, allant de 10 à 120 km, au cœur des montagnes marocaines. L’événement, désormais inscrit dans le calendrier international, innove cette année avec une course chronométrée pour cadets et juniors, un Cani-Trail et une course pour enfants, renforçant son ancrage familial et inclusif.

Mais le HAUT, ce n’est pas qu’un défi sportif : c’est aussi un levier de développement local. L’édition 2025 mobilisera 145 personnes, dont 70 riverains rémunérés, 30 bénévoles en formation et 10 jeunes engagés. Cinq coopératives locales seront mises en valeur, notamment à travers la production artisanale et l’organisation logistique. Ce sont 3000 nuitées et 9000 repas générés, soutenant directement l’économie des vallées.

Othmane Benhalima et Kaoutar Bendoumou, organisateurs du HAUT / Ph. Yabiladi

Membre du programme Green Commitment de l’ITRA, le HAUT promeut un trail responsable : réduction des déchets, sensibilisation des coureurs et protection de la biodiversité. L’impact social est aussi au cœur de la démarche avec une caravane médicale prévue à Assif Zagzawen, un projet d’assainissement à Ouirgane, et des actions pour l’autonomisation des femmes rurales.

Porté par Sonasid et soutenu par des partenaires institutionnels comme l’Ambassade de Suisse au Maroc ou le Parc National de Toubkal, le HAUT 2025 bénéficie également d’un précieux partenariat avec les courses suisses Sierre-Zinal et Thyon-Dixence pour l’encadrement des jeunes athlètes.

À mi-chemin entre défi personnel et engagement collectif, le HAUT 2025 affirme que courir peut aussi faire grandir tout un territoire.