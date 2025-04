Casablanca : Mobilisation contre l'arrivée d'un navire chargé d’armes pour Israël

La Confédération Démocratique du Travail et l'Union Nationale du Travail ont exprimé un refus catégorique de toute interaction avec les navires soupçonnés de transporter des armes à destination de l'armée israélienne via le port de Casablanca, en pleine guerre dévastatrice dans la bande de Gaza.

Les syndicats ont révélé qu'un navire de la société danoise «MAERSK», en provenance du port américain de New Jersey, est attendu à Casablanca entre le 18 et le 20 avril. Selon eux, ce navire transporte du matériel militaire et des munitions destinés à l'armée israélienne, alors que l'offensive sanglante contre le peuple palestinien, débutée le 7 octobre 2023, a déjà fait des dizaines de milliers de victimes civiles.

Ils ont exhorté tous les travailleurs, employés et personnels à refuser toute interaction logistique ou technique avec ce navire, que ce soit pour le déchargement, l'approvisionnement, le transport ou l'installation. Ils considèrent toute participation à ces opérations comme une complicité avec des crimes de guerre et une trahison de la position populaire marocaine en faveur de la Palestine.

Dans le même esprit, la Confédération Démocratique du Travail a salué l'attitude des travailleurs du port français de Marseille, qui ont refusé de charger des armes à destination du port de Haïfa, la qualifiant d'exemple à suivre pour s'opposer à l'occupation et défendre les valeurs humaines. Les syndicats marocains ont également réaffirmé leur engagement total dans la campagne internationale visant à boycotter les cargos militaires, notamment ceux transportant des chasseurs F-35 et des bombes incendiaires utilisées dans le génocide à Gaza.

Des marches nationales à Casablanca et Tanger

En parallèle de cette position syndicale, le Front Marocain de Soutien à la Palestine et d'Opposition à la Normalisation, ainsi que le Groupe d'Action Nationale pour la Palestine, ont appelé à organiser des manifestations populaires et des marches, notamment celle prévue pour le vendredi 18 avril au soir au port de Casablanca, et une marche nationale le dimanche 20 avril, partant de la place du Maréchal vers le port, ainsi qu'une marche parallèle du Petit Palais au port de Tanger Med sous le slogan «Tous pour la Palestine».

Pour les syndicats, refuser l'accostage de ces navires dans les ports marocains n'est pas seulement un geste humanitaire, mais un devoir national. Ils exhortent les autorités marocaines à adopter une position claire en interdisant l'accès à tout navire chargé de cargaisons militaires destinées à Israël et à réévaluer les accords de normalisation qui ne servent ni la sécurité du Maroc ni l'unité de son peuple.