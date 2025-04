Signature d’un accord stratégique entre la Banque Centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et la Bourse de Casablanca ont signé un protocole d’accord marquant une étape clé dans la création de la future Bourse de Nouakchott. Cette initiative s’inscrit dans la vision commune du Roi Mohammed VI et du Président Mohamed Ould El-Ghazouani, visant à renforcer la coopération bilatérale et à développer les marchés financiers dans la région.

L’accord vise à accompagner la Mauritanie dans sa stratégie de diversification économique, en dotant le pays d’un marché boursier moderne, connecté et conforme aux standards internationaux. Un tel marché offrira de nouvelles opportunités de financement pour les entreprises locales, favorisera l’épargne nationale et renforcera l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

Forte de près d’un siècle d’expertise, la Bourse de Casablanca s’engage à fournir un appui technique, opérationnel et stratégique à la BCM pour concrétiser ce projet. L’accord prévoit notamment :

Le développement d’un marché financier inclusif et performant ;

Le renforcement des compétences locales à travers des formations ciblées ;

La promotion de la coopération Sud-Sud et le partage de bonnes pratiques.

La signature s’est déroulée en présence de M. Mohamed-Lemine Dhehby, Gouverneur de la BCM, de M. Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, et de S.E. Hamid Chabar, Ambassadeur du Maroc en Mauritanie.

«Cet accord marque une avancée décisive dans la construction d’un écosystème financier solide et transparent en Mauritanie», a déclaré M. Dhehby. De son côté, M. Senhaji a souligné que «la Bourse est un levier de transformation économique. Nous sommes fiers d’accompagner la Mauritanie dans cette étape historique».

Ce partenariat reflète la volonté des deux institutions de bâtir un avenir économique durable et de renforcer l’intégration financière régionale.