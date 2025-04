En crise avec l’Algérie, le Mali accueille une réunion militaire de l’Alliance du Sahel

Du 13 au 17 avril, Bamako a accueilli la première réunion des chefs d’États-majors des Armées de l’Air des membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette alliance a été créée le 16 septembre 2023. La rencontre s’est déroulée sous le thème : «Vers une défense intégrée et une souveraineté renforcée», rapporte l’armée malienne.

«Face aux menaces sécuritaires persistantes dans la région sahélienne, les États cherchent à mutualiser leurs ressources, harmoniser leurs stratégies et bâtir une défense commune plus réactive et souveraine.»