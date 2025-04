Maroc : Hausse du PIB de 4,2% au premier trimestre de 2025 (HCP)

Le produit intérieur brut (PIB) aurait augmenté de 4,2% au premier trimestre 2025, en variation annuelle, compte tenu d'un redressement de 3,1% des activités agricoles, ressort-il de la note de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative au T4-2024 et aux perspectives pour le premier et deuxième trimestres 2025.

«L'économie aurait connu un regain d'activité au premier trimestre 2025, avec une hausse prévue de 4,2% de la valeur ajoutée hors agriculture, en variation annuelle», indique le HCP, ajoutant que la dynamique de la demande intérieure serait restée soutenue et l'apport fortement négatif des échanges extérieurs se serait réduit à -1,1 points, sous l'effet d'un sensible ralentissement des importations et d'une faible dynamique des exportations.

Par branche d'activité, ce seraient principalement les services marchands, notamment ceux de l'hébergement, les industries extractives et les activités de construction, qui auraient tiré la croissance, avec une progression de leurs valeurs ajoutées de 13,2%, 6,7% et 6,4% respectivement en variations annuelles, précise la même source.

L'activité manufacturière, davantage dépendante des impulsions du commerce extérieur, aurait connu une modération de sa croissance avec une réduction de 0,2 point de sa contribution à la croissance économique. S'agissant de la demande des ménages, elle serait restée le socle de cette performance.

L'amélioration des revenus liée aux mesures socio-fiscales, notamment les augmentations des salaires dans le secteur privé et les administrations publiques et la révision à la baisse de l'impôt sur le revenu, aurait stimulé une hausse de leurs dépenses de consommation de 4,5%, malgré une reprise des prix à la consommation, relève le HCP.