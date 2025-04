SIEL 2025 : Le prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 30e édition

Le prince Moulay Rachid a présidé, jeudi à l’espace OLM-Souissi à Rabat, l’ouverture de le 30e Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2025), qui se tient du 18 au 27 avril. A cette occasion, il a visité plusieurs stands, dont celui de l’Emirat de Charjah, invité d’honneur de cette édition, qui célèbre les liens historiques et culturels bilatéraux. Le prince a également visité les stands de la Palestine, du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, de l’Institut français du Maroc, de la Société chérifienne de distribution et de presse (SOCHEPRESS), de Dar Amane et de l’Univers des Schtroumpfs.

Organisé par le ministère de tutelle, en partenariat avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra et la Wilaya de la même région, le 30e SIEL réunit 756 exposants, dont 292 directs et 464 indirects, représentant 51 pays. Une vaste sélection de plus de 100 000 titres couvrant tous les champs de la connaissance et divers genres littéraires sont exposés, lors de ce Salon célébrant, cette année, les auteurs marocains du monde qui contribuent au rayonnement de l’identité plurielle de leur pays, au-delà des frontières.

Des moments forts vont ponctuer cette 30e édition, avec des hommages à d’éminentes figures de la création marocaine, dont les œuvres ont marqué la culture nationale et contribué à son rayonnement. Le programme inclut également des hommages à des personnalités de la culture arabe, organisés en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), ainsi que des remises de Prix littéraires, notamment le Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage et le Prix national de la lecture.

Par ailleurs, la 30e édition du SIEL se veut un événement d’envergure pour dynamiser la scène culturelle marocaine et renforcer le rayonnement de Rabat en tant que destination culturelle, alors que la ville se prépare à porter le titre de Capitale mondiale du livre en 2026.