TIME : La Marocaine Ismahane Elouafi parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde

Le magazine TIME a intégré Ismahane Elouafi à son top 100 annuel des personnes les plus influentes au monde. Originaire de Youssoufia et actuellement à la tête du Consortium mondial pour la recherche agricole (CGIAR), l’experte est diplômée de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) de Rabat et docteure en génétique de l’Université de Courdue (Espagne). Son action soutient la recherche pour l’avenir de la sécurité alimentaire et la transformation des systèmes alimentaires, fonciers et hydriques dans un contexte de crise climatique.

Ancienne responsable scientifique à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Ismahane Elouafi est ainsi reconnue pour ses efforts de lutte contre la faim dans le monde, particulièrement auprès des enfants. «À l’heure où de plus en plus de personnes dans le monde peinent à nourrir leur famille, le CGIAR, l’organisme de recherche agricole qu’elle dirige, trouve de nouvelles solutions pour réduire la pauvreté, accroître la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition», a déclaré Bill Gates, président de la Fondation Gates associée au projet, cité par TIME.

Pour le CGIAR, «cette prestigieuse distinction» par le magasine américain «récompense la manière dont le leadership visionnaire d’Elouafi, qui façonne l’innovation agricole, renforce les moyens de subsistance de millions de petits exploitants agricoles dans le monde». Pour sa part, la responsable a accueilli cette reconnaissance comme «un immense honneur».

En effet, Ismahane Elouafi a dédié cette nomination «aux scientifiques dévoués du CGIAR», aux partenaires et bailleurs de fonds, «ainsi qu’aux millions de petits exploitants agricoles» qui guident les travaux de son instance «en faveur de la sécurité alimentaire mondiale».

Outre son leadership au sein du CGIAR, la scientifique est connue pour ses travaux sur les halophytes comme le quinoa et la salicorne, avec «un impact majeur sur la sécurité alimentaire et la durabilité dans les pays confrontés à des problèmes de salinité».