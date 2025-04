Le Maroc améliore ses stades et ses villes en vue de la CAN 2025

En amont de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025) prévue en décembre au Maroc, une réunion de haut niveau s'est tenue, le 17 avril au ministère de l'Intérieur, pour évaluer l'avancement des travaux dans les stades et des projets de développement urbain connexes dans les six villes hôtes : Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.

La réunion s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre délégué chargé du Budget, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, des responsables régionaux et locaux, ainsi que les dirigeants des principales agences d'infrastructure, dont l'ONCF, l'ONDA et la Société nationale de réalisation et de gestion des infrastructures sportives (SONARGES), selon un communiqué de presse.

Les responsables ont confirmé que le bon rythme des travaux de construction et de réhabilitation. Par ailleurs, plus de 120 projets complémentaires sont en cours pour améliorer les transports publics, moderniser les infrastructures urbaines et enrichir l'expérience des visiteurs autour des stades et des fan zones.

En outre, les autorités ont souligné que toutes les mesures ont été prises pour respecter les délais, garantissant que les villes seront prêtes à accueillir les équipes et les supporters dans des conditions optimales.

Pour le Maroc, ce tournoi continental constitue une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité internationale du pays hôte et mettre en avant ses atouts économiques, culturels et touristiques.