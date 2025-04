CAN U17 : Nabil Baha désapprouve le changement d’horaire de la finale [vidéo]

Le sélectionneur des moins de 17 ans, Nabil Baha, a exprimé son désaccord avec le changement d’horaire de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17). Lors de ce duel, le Maroc affrontera le Mali à Mohammedia, samedi à 15 heures au lieu de 20 heures. En conférence de presse de l’avant-match, ce jeudi, l’entraîneur marocain a déploré un basculement «de dernière minute», nécessitant une adaptation au détail près. Pour autant, il rassure que ses joueurs restent prêts pour cette rencontre ultime.

A l’annonce de ce changement, la Confédération africaine de football (CAF) n’a d’ailleurs pas fourni d’explications. «Habituellement, les finales des compétitions se jouent en soirée. Le match pour la troisième place se jouera à 20h00, alors que la finale aura lieu à 15h00», a-t-il déclaré devant les journalistes.

«Il est vrai qu’il y a une certaine pression, parce qu’on joue à domicile et que le public attend une victoire dans cette finale. Mais nous y sommes préparés. Les joueurs sont motivés et ont vraiment envie de disputer ce match le plus rapidement possible», a par ailleurs affirmé le sélectionneur.

Confirmant davantage la détermination de ses Lionceaux, Nabil Baha s’est dit prêt à disputer ce match à l’heure fixée. «Mes joueurs ont l’habitude de disputer des rencontres à cette heure avec leurs clubs. Nous sommes prêts à tous les scénarios. Mais, lorsque je parle de l’horaire du match, je ne parle pas uniquement du climat. Il y a aussi de la présence des supporters, qui préfèrent suivre les matchs en soirée», a-t-il expliqué.

Finaliste de l’édition précédente, la sélection du Maroc U17 n’a pas d’ambition moindre que celle de remporter enfin le sacre, à l’issue d’une compétition jouée à domicile et devant son propre public. Au-delà de la question des horaires, la conférence de l’avant-match a été l’occasion pour Nabil Baha de le réaffirmer clairement. «Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lors d’un match de l’importance d’une finale de la CAN, mais les joueurs sont motivés et ils ont envie d’entrer dans l’histoire du football marocain», a ajouté le coach.

«Je dirai à mes joueurs de prendre du plaisir à jouer cette finale, d’analyser ce qui a été fait lors des précédents matchs face au Mali, d’identifier leurs points faibles et d’améliorer les nôtres», a-t-il dit.