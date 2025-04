Rabat accueille la troisième Conférence africaine des agents de football

Rabat accueillera la troisième édition de la Conférence des agents de football africains (AFAC 2025), du 28 au 30 avril, à l'hôtel Four Seasons. Organisé par l'association éponyme, en partenariat avec la FIFA, la rencontre est soutenue par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), pour réunir les acteurs majeurs de l'industrie du secteur.

Après les éditions précédentes à Abuja (2023) et Nairobi (2024), la conférence de cette année accueillera des personnalités clés du monde du football, des dirigeants politiques, des représentants d'organisations sportives internationales et des experts en innovation numérique.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et le représentant de la FIFA, Daniel Gonçalves de Freitas, sont attendus, aux côtés de responsables gouvernementaux marocains et africains.

Le choix du Maroc comme hôte reflète son investissement dans la modernisation des infrastructures sportives, le développement des talents locaux, ainsi que ses rôles en tant qu'hôte de la CAN 2025 et co-hôte du Mondial 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal.

Sur trois jours, la conférence proposera des panels sur la construction d'écosystèmes de football durables, le rôle des agents agréés par la FIFA, la transformation numérique et la croissance du football féminin.

La dernière journée sera consacrée aux défis de gouvernance, y compris le recrutement de mineurs et le trafic d'êtres humains dans le sport.