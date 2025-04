La Mauritanie et l’Algérie signent deux accords de défense

L’Algérie et la Mauritanie ont scellé deux accords de coopération en matière de défense. «Le premier concerne le domaine de la défense, tandis que le second porte sur la protection des informations classifiées», rapporte le site officiel de l’armée mauritanienne. Ces accords ont été signés hier à Alger par le ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi, et le ministre algérien délégué à la Défense et chef des armées, le général Said Chengriha.

Dans son discours, le responsable algérien a souligné «l’importance stratégique des relations» entre les deux nations et le «rôle central de la coopération bilatérale pour la stabilité de l’ensemble de la région», selon un communiqué du ministère de la Défense relayé par les médias algériens.

«En Algérie, nous croyons que la sécurité et la stabilité de nos deux pays nécessitent le plus haut niveau de consensus, de coordination et de concertation.» Saïd Chengriha

De son côté, le ministre mauritanien de la Défense a qualifié la coopération militaire entre la Mauritanie et l'Algérie «d’exemple à suivre dans la région du Maghreb», selon le site de l’armée mauritanienne.

Pour rappel, en octobre 2024, lors d’une visite du général Said Chengriha à Nouakchott, les armées algérienne et mauritanienne avaient déjà signé un accord de coopération en matière de défense, axé sur l'échange de renseignements.