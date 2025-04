Prévue samedi 19 avril au Stade El Bachir de Mohammédia, la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) se jouera finalement à 15h et non 20h, selon un changement annoncé sur la chaîne sportive Arryadia. La Confédération africaine de football (CAF) n’a pas donné d’explications.

Pour se qualifier en finale, les Lionceaux de l’Atlas U17 se sont imposés face à la Côte d’Ivoire (0-0) aux tirs au but. Le Mali avait battu le Burkina Faso 2-0.