Tanger : Deux conventions signées pour dynamiser l’industrie automobile marocaine

En marge de la 8e édition des Automotive Meetings Tangier-Med, deux conventions de partenariat ont été signées ce mercredi à Tanger pour soutenir la croissance de l’industrie automobile au Maroc.

La première, conclue entre les ministères de l’Industrie, de l’Inclusion économique, l’ANAPEC et l’AMICA, vise à renforcer les compétences au sein de l’écosystème automobile. Elle prévoit la formation de profils qualifiés en adéquation avec les besoins du secteur et la facilitation de leur recrutement.

La seconde convention, signée par le ministère de l’Industrie et l’AMICA, porte sur le développement de l’intégration locale, avec l’objectif d’augmenter la valeur ajoutée des exportations marocaines de véhicules et composants. Un cabinet spécialisé accompagnera cette démarche en identifiant les opportunités industrielles et en concevant des projets à proposer aux professionnels.

Le secteur automobile marocain a atteint en 2024 un chiffre d’affaires à l’export record de 157 milliards de dirhams, soit une croissance de 148 % en moins de dix ans. Le Maroc s’affirme désormais comme une plateforme de production compétitive à l’échelle mondiale et un acteur clé de la mobilité de demain. L’usine Stellantis de Kénitra assemble en exclusivité trois modèles de voitures électriques urbaines, tandis que Renault a confié à ses usines marocaines deux véhicules électriques stratégiques.

Organisée par l’AMICA en partenariat avec le ministère de l’Industrie, cette 8e édition rassemble les grands noms du secteur autour du thème “Industrie automobile, opportunités et risques”, avec au programme : rencontres B2B, conférences et tables rondes sur la voiture électrique, connectée et la décarbonation.