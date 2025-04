La Hongrie va élargir ses services consulaires aux provinces sahariennes marocaines

La Hongrie a réaffirmé ce mercredi son soutien clair au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 pour résoudre la question du Sahara occidental, estimant qu’il «doit être la base» d’une solution politique dans le cadre des Nations Unies.

À l’issue de ses entretiens à Budapest avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, son homologue hongrois Peter Szijjártó a souligné que cette position s’aligne sur celles récemment réitérées par les États-Unis et la France.

Dans la même déclaration, le chef de la diplomatie hongroise a annoncé avoir chargé l’ambassadeur de Hongrie au Maroc d’effectuer une visite dans les provinces du sud, à l’image des démarches entreprises par les représentants d’autres grandes puissances.

Peter Szijjártó a également annoncé l’extension des services consulaires hongrois à l’ensemble du territoire marocain, y compris les provinces sahariennes. Une mesure qui traduit, selon lui, la volonté de renforcer les liens bilatéraux et d’accompagner la dynamique internationale favorable à l’initiative marocaine. La France a annoncé ce mercredi, l'extension de ses services consulaires via TLS Contact à toutes les provinces sahariennes du Maroc, via un bureau TLS Contact à Laâyoune.

Cette déclaration intervient alors que la dernière résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies insiste sur la nécessité de capitaliser sur le «momentum» diplomatique autour du dossier.