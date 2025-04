GITEX Africa 2025 : Un partenariat pour la numérisation des services de la BNRM

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication ont signé, mercredi à Marrakech, une convention de partenariat visant à promouvoir la numérisation des services proposés par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en marge de la troisième édition du salon Gitex Africa (14-16 avril).

Paraphée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette convention vise à lancer la refonte du portail institutionnel de la BNRM, avec la promotion des offres liées aux livres numériques et au service du dépôt légal.

Elle prévoit également de promouvoir la numérisation des périodiques anciens et des documents à la disposition de la BNRM, ainsi que des manuscrits historiques, outre la mise en place d’un programme informatique dédié aux personnes à besoins spécifiques. Cette convention vise aussi à lancer la numérisation des collections de livres octroyés à la BNRM en tant que dons, et leur mise à la disposition des étudiants chercheurs.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Bensaid a indiqué que le ministère reste engagé en faveur de la digitalisation de ses services afin de rapprocher au maximum ses activités culturelles de l'ensemble des citoyens, notamment les jeunes.

«Bien que la Bibliothèque nationale du Royaume soit basée à Rabat, ses services peuvent être proposés, grâce à leur numérisation, partout dans le Royaume», a souligné le ministre, ajoutant que d’autres services seront aussi numérisés très prochainement dans l’objectif de faciliter les processus et proposer un maximum d'offres, à l’instar du Pass Jeunes.