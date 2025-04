Maroc : La France renforce sa présence consulaire dans les provinces sahariennes

Les rumeurs se faisaient insistante depuis environ un mois. L’information est désormais confirmée : la France élargit ses services consulaires aux provinces du Sud du Maroc. Une décision à forte portée symbolique et politique, qui marque une étape supplémentaire dans la concrétisation sur le terrain de la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Selon le360, et confirmé par une source à Yabiladi, un centre TLS Contact — l’opérateur chargé du traitement des demandes de visa pour la France — ouvrira ses portes à Laâyoune en mai prochain. Ce nouveau centre permettra aux habitants de Laâyoune, Dakhla, Es-Semara et d’autres villes du Sahara de déposer leurs demandes de visa sans avoir à se rendre jusqu'au consulat français d’Agadir.

Cette mesure incarne un changement de posture diplomatique tangible, en phase avec les récentes déclarations de l’exécutif français sur la question du Sahara. En effet, l'ouverture d’un centre de visas à Laâyoune ne relève pas seulement de la simplification administrative. Elle s’inscrit dans la continuité d’une dynamique diplomatique amorcée par la lettre qu’Emmanuel Macron a adressée au roi Mohammed VI le 30 juillet 2024. Le président français y affirmait sans ambages que «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», tout en précisant que l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue, pour la France, «le cadre dans lequel cette question doit être résolue».

Depuis cette prise de position explicite, les provinces sahariennes ont accueilli plusieurs personnalités françaises de haut rang. En février dernier, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, s’est rendu à Laâyoune pour une visite de trois jours. Quelques jours plus tard, les 17 et 18 février, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a effectué un déplacement à Laâyoune et Dakhla. Enfin, le 25 février, Gérard Larcher, président du Sénat et troisième personnage de l’État français, a lui aussi foulé le sol saharien pour réaffirmer la position officielle de la France sur la marocanité du territoire.