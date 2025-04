Rabat : La 10e édition de Jidar Street Art Festival prévue du 8 au 18 mai 2025

La prochaine édition de Jidar-Rabat Street Art Festival aura lieu du 8 au 18 mai 2025 dans la capitale, marquant ainsi le dixième anniversaire d’un évènement qui rassemble street art mondial et national. Cette année, onze murs seront investis par des street-artistes issus de huit pays : BEZT (Pologne), Ratur (France), Smithe (Mexique), Demsky (Espagne), Simo - Kyosuke Shimogori (Japon), NEAN (France), Lonac (Croatie), Iota (Belgique), MURFIN (Espagne), Mundana (Équateur), Masawi (Maroc) et Azhar (Maroc) ainsi que Hideyuki Katsumata (Tokyo), Iván Mcgill (Madrid), Bluuecrap (Maroc) pour les paysages cubiques, annonce un communiqué.

Dans le cadre de cette édition, le Mur collectif, prévu du 12 au 18 avril, invite une dizaine d’apprentis street-artistes à réaliser ensemble une fresque, sous la supervision de leurs aînés. «Véritable incubateur de talents, cet espace de libre expérimentation sera animé cette année par le Marocain Réda Boudina, alias RDS», indiquent les organisateurs, qui appellent les jeunes artistes, étudiants en école d’art ou passionnés à soumettre leur candidature avant le 30 avril, à travers ce formulaire d’inscription : https://forms.gle/ksTr6f37ogPDjVSPA

Par ailleurs, la troisième édition des visites guidées propose trois circuits au public, pour une virée pendant une heure dans les rues de la capitale, à la découverte de la genèse de ces œuvres. Des rencontres avec les artistes sont également prévues lors des Jidar Talks, au café la scène du cinéma Renaissance.

Cette année, le programme Jidar Kids propose une initiation des street art, à travers les ateliers encadrés par l’artiste muraliste Machima, qui a signé le visuel de la dixième édition du festivla. Par petits groupes de huit, pendant trois jours, les street artists en herbe pourront concevoir et réaliser une fresque murale sur le thème «dessine mon patrimoine».

«Toujours prompt à investir de nouveaux espaces et de nouveaux formats, Jidar-Rabat Street Art Festival innove également avec les «paysages cubiques» au sein du parc Hassan II de Rabat», annoncent encore les organisateurs, qui invitent Hideyuki Katsumata (Japon), Iván McGill (Espagne) et Bluuecrab (Maroc) sur trois cubes de trois mètres de côté, pour fusionner les techniques et les cultures.