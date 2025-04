Nouvelles voies d'accès aux aéroports de Marrakech Menara et Agadir Al Massira

Dans le cadre de sa vision stratégique «Aéroports 2030», l'Office National des Aéroports (ONDA) du Maroc entreprend la modernisation des infrastructures d'accès de deux des principales portes d'entrée touristiques du pays : les aéroports de Marrakech Menara et d'Agadir Al Massira. Ces améliorations visent à enrichir l'expérience des passagers et à se conformer aux normes internationales de service aéroportuaire, a annoncé l'ONDA mercredi dans un communiqué de presse.

Chaque année, des millions de touristes transitent par ces deux aéroports. Les travaux en cours se concentrent sur la réorganisation des espaces extérieurs et des entrées pour garantir un flux de trafic plus fluide, une signalisation améliorée et un accès plus rapide aux terminaux en fonction des compagnies aériennes. Les zones de dépose et de prise en charge ont également été repensées pour offrir une expérience plus intuitive et accueillante aux passagers.

Ces améliorations sont le fruit d'une coordination avec plusieurs partenaires clés, dont le Ministère de l'Intérieur, la Direction de l'Immigration et de la Surveillance des Frontières, la DGSN, la Gendarmerie Royale, les Douanes et les autorités locales de Marrakech et d'Agadir.

L'ONDA souligne que l'objectif est de proposer une expérience aéroportuaire plus fluide — de l'arrivée au départ — tout en se préparant à une augmentation du nombre de passagers dans les années à venir. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement plus large du Maroc à développer des aéroports plus intelligents, connectés et centrés sur le client.

La stratégie «Aéroports 2030» est un ambitieux plan de modernisation et d'expansion des infrastructures, lancé par l'ONDA, pour accroître la capacité de trafic aérien du pays, passant de 30 à 80 millions de passagers d'ici 2030.

Ce programme est conçu pour répondre à la demande croissante de voyages aériens et anticiper la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Il inclut l'expansion de la flotte de Royal Air Maroc, la transformation de l'aéroport Mohammed V de Casablanca en un hub international majeur, son raccordement au réseau de train à grande vitesse (TGV), ainsi que l'amélioration des infrastructures aéroportuaires régionales dans le sud et l'est, afin de stimuler le transport aérien domestique et le tourisme.