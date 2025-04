Les Marocains passent en moyenne 5h53 par jour devant les médias, selon Kantar

Selon l’étude Africascope Maghreb 2024 de Kantar, les Marocains passent en moyenne 5h53 par jour à consommer des médias, un chiffre stable par rapport à l’année précédente. Internet est désormais le média le plus consulté quotidiennement, avec 91 % de la population connectée chaque jour, soit une augmentation de 8 points par rapport à 2023. Les réseaux sociaux dominent les usages en ligne, avec Facebook (84 %), WhatsApp (70 %) et Instagram (60 %) en tête.

Malgré cette montée en puissance du numérique, la télévision conserve une place centrale dans le paysage médiatique marocain. Elle est regardée quotidiennement par 86 % de la population, avec une durée moyenne de 2h52 par jour. Les chaînes les plus populaires sont 2M, Al Aoula et Arryadia, devant d'autres chaînes du Golfe. La télévision reste également le média jugé le plus fiable en cas d’événements majeurs, tant au niveau local qu’international, pour 67 % des Marocains.

La radio, bien qu’en légère baisse, demeure un média important, écoutée quotidiennement par 43 % des Marocains, avec une durée moyenne de 29 minutes par jour. Les stations les plus écoutées incluent Chada FM, Medi1 Radio et Hit Radio.

L’étude révèle également que 21 % de la population utilise des services de vidéo à la demande payants, avec Netflix en tête des plateformes les plus citées. Les centres d’intérêt principaux des Marocains sont la santé, la météo et l’actualité, avec une préférence marquée pour les programmes d’humour.

Ces données offrent une vision précise des habitudes médiatiques au Maroc, mettant en lumière l’équilibre entre la montée du numérique et la persistance des médias traditionnels.