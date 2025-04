Maroc : Visa et Chari s’allient pour booster l’inclusion financière des commerçants

Visa Inc., géant mondial des paiements numériques, et Chari, fintech marocaine agréée en tant qu’établissement de paiement, annoncent un partenariat stratégique de sept ans pour accélérer la transformation digitale et élargir l’accès aux services financiers au Maroc.

Cette alliance permettra à Visa de renforcer sa présence dans l’écosystème fintech marocain en s’appuyant sur l’expertise de terrain et les solutions innovantes de Chari. Ensemble, les deux entreprises comptent élargir leur clientèle, générer de nouvelles sources de revenus et contribuer activement à la modernisation des paiements au Maroc.

Grâce au réseau de points de vente de Chari, notamment les petites épiceries de quartier, le partenariat vise à démocratiser les paiements numériques et à réduire l’usage du cash, pierre angulaire de l’inclusion financière. L’application B2B de Chari permet déjà à ces commerçants d’accéder à des services de e-commerce, de micro-crédit et de gestion de stock.

Membre de la première cohorte du Visa Accelerator Program, lancé à Marrakech en 2023, Chari consolide ainsi sa position d’acteur de référence de la fintech en Afrique francophone.

«Ensemble, nous générerons une croissance significative et un impact positif au Maroc», déclare Sami Romdhane, DG de Visa Maroc. Pour Ismael Belkhayat, CEO de Chari, ce partenariat marque une étape clé pour «toucher un plus grand nombre de petits commerçants et renforcer leur inclusion financière».